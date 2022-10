Decisão do 2º turno muda política no Acre

Até o dia 30 de outubro todos os prognósticos sobre como será a política no Acre a partir do ano que vem serão em vão. Vai depender da escolha do presidente, se Bolsonaro ou Lula. O que se tem de concreto mesmo é que o Acre é um estado bolsonarista desde a virada em 2018 com a eleição de Gladson Cameli (PROGRESSISTAS).

O PT, apesar de não ter elegido nenhum deputado federal ou estadual, é a segunda força eleitoral extraída das urnas, com o ex-governador Jorge Viana liderando. Porém, antes de entrar em campo em eleições futuras, o PT terá que se organizar, fazer uma faxina mandando embora os que traíram o partido nestas eleições.

A princípio, são nessas condições que as prefeituras do Acre serão disputadas em 2024. Como disse antes, se Bolsonaro vencer a eleição o PT volta a arena política com muita força; se for Bolsonaro, as eleições municipais serão muito difíceis para o PT que viverá tempos sombrios. O futuro da “esquerda” e da “direita” sairá das urnas no dia 30 de outubro.

Eis a diferença…

Enquanto militantes voluntários da esquerda estão nas ruas brandindo bandeiras em favor do candidato Lula, não se vê uma viva alma nas ruas da direita em favor do presidente Bolsonaro.

Centrada nas igrejas

A bem da verdade, a campanha de Bolsonaro é feita voluntariamente por evangélicos nas igrejas. Com exceção do evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro com a presença do governador Gladson Cameli (PP), do senador Alan Rick (UB) e da senadora Mailza Gomes (PP), eleita vice, os demais sumiram.

Petecão Lulou?

O PSD, partido do senador Sérgio Petecão, fechou apoio à eleição do ex-presidente Lula em várias regiões do país.

Palavra do Cesário

O presidente do PT, Cesário Braga, disse à COLUNA que o foco do PT é a eleição do ex-presidente Lula. Lavagem de roupas, intrigas, futricas e expulsões de vereadores e prefeitos traíras só se fala depois do dia 30.

Preocupados com o comunismo

Enquanto a maioria da bancada federal do Acre está preocupada em não permitir que o Brasil e o Acre se transformem em uma nova União Soviética Sul-Americana, o Dnit não tem um centavo de real para manter o tráfego na BR-364.

Argumento pró-Bolsonaro

Uma senhora evangélica ao ser questionada o porquê de voltar em Bolsonaro, um sujeito tosco e bruto nos gestos e palavras, respondeu ao interlocutor: “Não é porque o burro da coices que a gente corta a pata dele”.

Argumento pró-Lula

Continuando na mesma toada a resposta porque votaria em Lula o sujeito respondeu: “Entre votar em um corrupto e um corrupto tirano, voto no corrupto”. Está nesse nível o debate presidencial.

Ai dos que…

A ex-ministra e senadora eleita pelo DF, Damares Alves, descobriu cedo como manipular pessoas de boa fé que vivem de crendices e superstições. Uma lástima! A última dela sobre violência sexual contra crianças no Marajó, foi simplesmente insensata.

Cristianismo

Cristianismo vem de Jesus Cristo, o Messias, o Ungido de Deus, o Filho do Altíssimo, que trouxe ao mundo o amor, a conciliação e a paz.

Bolsonarismo, lulismo, trumpismo…ismos

Bolsonarismo, lulismo, franquismo e peronismo são movimentos políticos em defesa de líderes e suas ideias boas ou não. Favor não misturar alhos com bugalhos.

Marina Silva

Marina Silva recebeu mais de 300 mil votos, inclusive de muitos acreanos que vivem lá. Foi vereadora, deputada estadual, senadora e ministra. Agora honra o Acre como deputada federal no estado que é a locomotiva econômica do Brasil.

Acertou precisamente

Marina Silva rejeitou ser vice de Fernando Haddad, que disputa o governo pelo PT em SP. Escapou de descer a balsa do rio Tietê. Por lá vai dando Tarcísio.

O destino de Mara

A deputada federal Mara Rocha (MDB) não está completamente fora da política. Perdeu como os demais pela avalanche de votos dados a Gladson Cameli. Poderá disputar a prefeitura da capital.

Erro comum

Os dos principais erros da maioria dos políticos é acreditar que os votos que recebeu lhe pertencem. Não, não pertencem!