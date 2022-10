Ladrão embriagado bate carro em poste em Cruzeiro do Sul

Um homem que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta sexta-feira,7, logo depois de roubar um carro no Bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, e em seguida bater o veículo em um poste. O teste do bafômetro atestou que o homem estava embriagado.

Segundo o comandante do Pelotão de Trânsito – Peltran da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo, depois de furtar o carro o homem perdeu o controle do veículo, e bateu em um poste. ” O carro foi furtado e o condutor bateu nesse poste, foi preso por furto e embriaguez ao volante com o resultado do bafômetro, que foi de 0.72 mg/l. Ele não chegou a ficar lesionado”, citou o militar

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil onde foi indiciado pelos crimes de furto e embriaguez ao volante.

Outro caso de embriaguez ao volante

Já na madrugada deste sábado, 8, outro acidente causado por embriagues foi registrado em Cruzeiro do Sul. Segundo informações do Peltran, uma motocicleta avançou em alta velocidade em local de parada obrigatória colidindo com um automóvel.

O condutor do automóvel, permaneceu no local do acidente, realizou o teste do etilômetro, tendo como resultado 0,00 mg/l. já os ocupantes da motocicleta foram encaminhados ao Pronto Socorro, onde a guarnição do Peltran esteve e realizou o teste do bafômetro no condutor, cujo resultado foi 0,66 mg/l.

” Diante dos fatos foi confeccionado um boletim de ocorrência dando ciência do ocorrido, para que as autoridades judiciárias competentes tomem as providências cabíveis”, contou o comandante do Peltran, tenente Belo.