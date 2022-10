Polícia Civil prende monitorado em posse de arma de fogo e droga em Rio Branco

O Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, Alesson Braz, deverá emitir nos próximos dias a sentença de pronúncia e definir a data de julgamento de Anne Beatriz do Nascimento Daniel, Gleison Freire Daniel e Elizeu Furtado do Nascimento, que seriam responsáveis pela morte de Francisco de Souza Nogueira, de 18 anos, executado a tiros no bairro Nova Estação.

A audiência de instrução e julgamento do trio foi realizada na manhã dessa terça-feira, através de videoconferência, onde os três réus foram interrogados e dois deles assumiram participação do crime.

Anne Beatriz, era namorada da vítima. O crime típico de execução ocorreu por volta de 21h do dia 31 de março de 2020. Francisco de Souza Nogueira, morava no bairro do Taquari. No início da noite, o rapaz visualizou um recado da garota no WhatsApp pedindo que fosse encontrá-la na rua Belém, no bairro Nova Estação, onde a mesma residia.

No horário marcado, pegou um Uber e quando chegou ao local do encontrou foi surpreendido por homens. Sob ameaças, ele e o motorista de aplicativo foram levados para um local afastado, onde o condutor do automóvel foi liberado e Francisco Nogueira executado com vários disparos à queima roupa, sendo dois deles na cabeça. O corpo foi encontrado por moradores da região que ouviram os disparos e chamaram a polícia.

Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram identificar que a garota havia planejado a emboscada que culminou com a execução do namorado, chegando a outros dois envolvidos. Até hoje a motivação do crime não foi bem esclarecida. Acredita-se que Anne Nascimento tenha armado a emboscada para matar o namorado, como prova de fidelidade para poder ingressar de fato numa certa facção criminosa.