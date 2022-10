De família indígena, cantor que já morou no Acre fala de sua parceria com o DJ Alok: “Foi muito mágico”

Hugo Pantoja, mais conhecido como Ixã, foi o convidado desta segunda-feira, 3, do Programa da Jô Edição Podcast, que completou seu 30° episódio. O cantor rondoniense contou um pouco de sua história, da sua passagem morando no Acre e da experiência em gravar uma música autoral com o DJ Alok.

Com mais de 50 composições, o jovem músico disse que sempre foi apaixonado pelo meio, começou cedo a ter aulas de violão com a ajuda da avó e tem como inspiração o amor, a natureza e coisas boas.

“Eu gosto muito de falar sobre o amor, de coisas boas. Sempre tive uma facilidade para falar sobre isso e vivendo em uma família indígena, a minha visão em como posso falar dessas coisas na música e das pessoas, ganhou uma nova forma. O medo também é algo que eu decidi transformar em sons e assim poderia me trazer esperança”, contou.

Ixã, que vive dentro de uma comunidade dos povos Huni Kuin após o casamento de sua mão com o líder indígena Mapu, revelou que demorou um pouco para se adaptar aos costumes, principalmente na hora de caçar. “Me colocaram para caçar e eu lembro de ter que pegar jacaré. Eu ia, mas eu não era muito bom”, explicou.

Sobre seu encontro com o DJ Alok, o cantor afirmou que foi mágico e mudou a sua vida, os dois possuem juntos a música ‘Meu Amor’ e rodaram todo o Brasil em uma turnê este ano.

“Eu não falei nada com o Alok, eu só cantei mesmo. Quando ele me escutou, estava todo mundo reunido e eu estava me sentindo muito bem em estar ali com a minha família e ser descoberto neste momento. No dia seguinte fomos para o estúdio e eu mostrei ‘Meu Amor’ e algumas outras que eu botava até mais fé, mas ele amou e falou ‘confia’ e eu confiei porque ele é um cara que sabe das coisas”, comentou.

O músico falou ainda sobre os seus novos lançamentos, que devem ocorrer em dezembro, sobre política, do sofrimento de pessoas indígenas que passam por vulnerabilidade socioeconômica e dos projetos que atende esse povo, além de dar detalhes sobre o documentário produzido por Alok, que se tornou um filme e um álbum com músicas gravadas com 12 etnias do país.

Assista ao Programa da Jô Edição Podcast com o cantor Ixã.