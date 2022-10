Acre encerrou setembro com diesel a R$ 7,79, gasolina a R$ 5,69 e etanol a R$ 4,75

O Acre fechou setembro com o preço do litro da gasolina cotado em R$ 5,69, etanol R$ 4,75, diesel comum R$ 7,79 e S-10 R$ 7,83. Os valores do diesel são mais os altos do País no período, segundo levantamento da consultoria Ticket Log divulgado no fim de semana passado, véspera da eleição.

A região Norte fechou o mês com a gasolina a R$ 5,62, etanol a R$ 4,93; diesel comum a R$ 7,54 e diesel S-10 a R$ 7,67 – ambos com o preço médio mais caro em relação às demais regiões.

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço médio do litro do diesel comum fechou setembro a R$ 7,13, valor 3,90% mais barato se comparado ao fechamento de agosto. Já o tipo S-10, apresentou recuo de 3,83% e fechou o período a R$ 7,23.

“Este segundo recuo consecutivo identificado pelo IPTL nas bombas de abastecimento de todo o País é reflexo da última redução anunciada no dia 19 de setembro para o diesel vendido às refinarias. Ainda assim, quando comparamos com um ano atrás, em que os dois tipos estavam sendo comercializados a média de R$ 4,93 o comum e R$ 4,98 o S-10, o valor do combustível ainda está 45% mais caro para os motoristas”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

No recorte regional, o Sudeste ocupou o posto que foi do Nordeste em agosto e registrou as reduções mais expressivas para os dois tipos de diesel, com o tipo comum a R$ 6,91, e recuo de 4,24%; e o tipo S-10 a R$ 7,05, com redução de 4,17%. Já as médias mais baixas foram registradas no Sul a R$ 6,72 o comum e R$ 6,77 o S-10, com reduções de 3,86% e 3,94%. Assim como em agosto, as médias mais altas foram comercializadas nas bombas de abastecimento do Norte, R$ 7,54 o comum e R$ 7,67 o S-10.

Entre os Estados, a Bahia foi o único a apresentar aumento no valor do combustível, de 0,08% para o tipo comum e de 0,26% para o S-10. Já as médias mais altas foram registradas nas bombas de Roraima, a R$ 8,13 o tipo comum e R$ 8,28 o tipo S-10, mesmo com reduções de 2,81% e 1,62%, respectivamente.

Sergipe foi o Estado que apresentou a redução mais expressiva para o diesel comum, de 6,19%, que passou de R$ R$ 7,52 para R$ 7,05. No Rio Grande do Norte o tipo S-10 fechou a R$ 7,13 e recuou 5,90%, em relação a agosto, a maior queda entre os Estados. O menor preço médio do País para ambos os combustíveis foi registrado nas bombas de abastecimento do Paraná, com o tipo comum a R$ 6,68 e redução de 3,37%; e o S-10 a R$ 6,73, que ficou 3,90% mais barato.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.