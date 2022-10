Bancada do Acre terá 3 deputados do PP, 3 do UB e 2 do Republicanos

A bancada federal do Acre passará por uma grande transformação a partir de 2023. Dos atuais 8 deputados federais do Acre que compõem o espaço, sete deixarão seus cargos, que passarão a ser ocupados por novatos.

O Partido Progressista, que não tinha nenhum representante da bancada federal no Acre em 2018, passará a ter três: Socorro Neri, Zezinho Barbary e Gerlen Diniz. O União Brasil, antigo PSL, que também não participava da atual composição, também contará com três deputados: Meire Serafim, Coronel Ulysses e Eduardo Velloso.

Outro partido que vai voltar a compor a bancada acreana será o Republicanos com Antônia Lúcia, que atualmente ocupa o cargo de deputada federal com o licenciamento do deputado federal Alan Rick, que se afastou do cargo para disputar a vaga do senado e saiu vitorioso. Roberto Duarte, que atualmente é deputado estadual na Assembleia Legislativa, também vai compor o time do Republicanos em Brasília.

Da legislatura de 2018, a maior bancada da composição federal do Acre na câmara era do MDB, com os deputados Mara Rocha, Jéssica Sales e Flaviano Melo. Mara disputou o cargo de governadora e não se elegeu. Jéssica e Flaviano não conseguiram atingir o quociente eleitoral e também não se reelegeram.

Os deputados Perpétua Almeida (PCdoB), Jesus Sérgio (PDT) e Léo de Brito PT, também não conseguiram se reeleger. Já Vanda Milani, abriu mão da reeleição, para disputar a vaga de senado e perdeu.

COMPOSIÇÃO EM 2023;

PP

Socorro Neri (PP) – 25.842 votos

Zezinho Barbary (PP) – 19.958 votos

Gerlen Diniz (PP) – 19.560

UNIÃO BRASIL

Meire Serafim (União) – 21.285 votos

Coronel Ulysses (União) – 21.075 votos

Eduardo Velloso (União) – 16.786 votos

REPUBLICANOS

Antônia Lúcia (Repu) – 16.280 votos

Roberto Duarte (Repu) – 14.522 votos