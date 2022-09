Aos 69 anos, Vanda Milani se junta à juventude e esbanja vigor na disputa pelo Senado

A candidata do Senado Federal pelo PROS, Dra. Vanda Milani, esbanjou emoção e felicidade ao conceder entrevista na tarde desta sexta-feira, 30, ao Bar do Vaz, no ac24horas. Aos 69 anos, não tem deixado o espírito jovem de lado e tem demonstrado garra e vigor ao se juntar à juventude pela sua campanha ao Senado no estado do Acre.

Ela afirma sentir-se honrada pelo fato de muitos amigos a terem convidado para aceitar mais esse desafio político. “Sou mulher que não sei ficar parada. Se eu não fosse candidata, estaria balançando a bandeira de alguém”. O trabalho que deixou executado na Câmara Federal lhe rendeu mais frutos do que imaginava, profissionalmente.

“Na política, a gente consegue fazer muito mais pela nossa gente. Tenho a obrigação de devolver para o meu estado de coração tudo aquilo que ele me deu, e a gente devolve trabalhando”, contou ao jornalista Roberto Vaz.

Milani diz querer continuar sua trajetória no Senado. “Como deputada, sei que consegui fazer muita coisa, mas não tenho dúvida de que como senadora vou conseguir fazer muito mais. Um senador tem que ter garra, vontade para bater na porta do presidente, dos ministérios para pedir ajuda ao Acre”.

A candidata relembra que na Câmara Federal trouxe muita ajuda aos prefeitos dos municípios acreanos, seja para abertura de ramais, melhora da produção agrícola, saúde e até envio de água para o interior. “Já visitei todos os municípios fazendo levantamento do que a população está precisando. Minhas emendas são feitas de acordo com a necessidade do que a população precisa”, garante.

Milani empenhou cerca de R$ 20 milhões para a construção da orla do bairro 15, em Rio Branco, que já está contratada há mais de 3 meses e deverá seguir adiante a partir do próximo ano. “Procurei dar o meu melhor como deputada. Isso é resultado de um trabalho que comecei lá atrás como professora do Mobral, assim que cheguei ao Acre. Ensinei pessoas a ler e escrever. “Depois fui professora do Ginásio, advogada, promotora do estado. Recebi até o apelido de ‘A dama de Ferro”.

Hoje, participa de todas as carreatas e caminhadas, subindo e descendo de caminhões e falando para cerca de 1,5 mil pessoas diariamente. “As reclamações que mais recebo são sobre falta de ramal, falta de cirurgias, de medicamentos nos postos de saúde e de médicos. Portanto, a prioridade, caso eleita senadora, será com relação à Saúde”.

Sua proposta é construir um pronto-socorro de urgência e emergência para as crianças e um hospital regional em Feijó, além de trazer recursos para a reconstrução da BR-364. “Uma bancada unida é fundamental. E precisamos de escolas técnicas no estado para o jovem sair com um diploma profissional. Queremos também aumentar o número de colégios militares no Acre, construir o maior deles na região da Sobral. Acredito na democracia e no povo”, concluiu.

Veja a entrevista: