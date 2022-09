Candidatos ao governo do Acre receberam R$ 13,6 milhões do Fundão e já gastaram 80% do valor

Os sete candidatos a governador do Acre receberam do Fundo Especial de Financiamento de Campanha R$13.690.255,01 e gastaram, desse recurso, R$11.271.738,24 até a tarde desta terça-feira (27), segundo os dados declarados ao Tribunal Regional Eleitoral.

Ou seja: a cinco dias da votação, os candidatos deixaram de usar cerca de 20% do aporte do Fundão. A maior parte do dinheiro, no entanto, serviu para pagar materiais de campanha e prestação de serviços.

Apenas David Hall, do Avante, declarou ter recebido R$100.000,00 do Fundão e não informou nenhum gasto até agora, segundo a Justiça Eleitoral.

Sérgio Petecão (PSD), Mara Rocha (MDB) e Marcio Bittar (União Brasil) receberam dinheiro dos diretórios nacional e estadual de seus partidos. Os demais só registraram aportes nacionais.

Segundo um levantamento da Câmara dos Deputados, o financiamento de candidaturas para deputado federal está entre as prioridades da maioria dos partidos para as eleições deste ano, conforme os critérios de distribuição do Fundão, que tem um valor total de R$ 4,962 bilhões. Conhecido como Fundo Eleitoral, ele é uma das principais fontes para custear a campanha para deputado federal, que apresenta um teto de gastos de R$ 3,117 milhões por candidato.

Nas declarações entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), muitos partidos explicam que darão prioridade a candidatos a deputado por causa da necessidade de cumprir as exigências da cláusula de desempenho (Emenda Constitucional 97). Com essa regra, os partidos que não alcançarem um mínimo de 2% dos votos para Câmara ou elegerem 11 deputados deixarão de receber recursos do Fundo Partidário e não terão mais direito ao tempo de propaganda na rádio e na TV.

Em nível nacional, alguns partidos também estabeleceram outros critérios de distribuição. MDB, PCdoB, PV e Rede darão prioridade à campanha de candidatos jovens. Psol e Rede ainda buscam incentivar os candidatos indígenas, de populações tradicionais, LGBT e pessoas com deficiência.

Entradas e saídas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebido por cada candidato a Governador do Acre

Receitas

Nilson Euclides (PSOL) R$213.285,92

Petecão (PSD) R$3.015.000,00

Jorge Viana (PT) R$1.667.361,04

Mara Rocha (MDB) R$2.980.000,00

Gladson Cameli (PP) R$4.079.983,99

David Hall (Avante) R$100.000,00

Marcio Bittar (União) R$3.301.985,10

TOTAL : R$13.690.255,01

Despesas

David Hall (Avante) – Não declarou despesa

Gladson Cameli (PP) R$2.204.402,88

Jorge Viana (PT) R$1.297.729,92

Mara Rocha (MDB) R$1.137.292,12

Marcio Bittar (União) R$2.829.899,35

Petecão (PSD) R$2.944.983,23

Nilson Euclides R$129.568,90

TOTAL: R$11.271.738,24