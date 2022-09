Jorge e Nazaré querem tornar o Acre inteiro em zona de livre comércio

O relógio não para e aponta para a reta final da campanha mais aguardada dos últimos tempos. A candidata ao Senado Nazaré Araújo e o candidato ao governo Jorge Viana seguem com as agendas pelos municípios acreanos. Neste sábado, 24, a Caravana da Esperança percorreu o comércio e o mercado central de Cruzeiro do Sul. Os majoritários foram recebidos com muita alegria pelos trabalhadores e abordados com abraços, sorrisos e declarações de apoio.

Entre as andanças pelo comércio, Nazaré encontrou o aposentado Rossini Pontes, 72, primeiro fundador do PT, no Juruá. Apesar de o voto ser facultativo para pessoas acima dos 70 anos de idade, ele garantiu que, no dia 2, não perderá a chance de apertar 131 para o Senado, 13 para o governo e 13 para presidente. “Eu vou votar porque sou democrático. Hoje, nós corremos risco à democracia conquistada por nós, mas o povo brasileiro sabe o que quer. Hoje estou feliz vendo o Lula despontando novamente. Vamos para a vitória. Votem na Nazaré Araújo, filha do nosso grande e saudoso José Augusto”, disparou.

O legado da família de Nazaré ainda ecoa pelas cidades acreanas. O aposentado Francisco dos Santos, 77, recordou que a estrada que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima foi uma conquista do governo de José Augusto. Ele afirmou também que Nazaré se mostra uma política comprometida e verdadeira, assim como o pai dela. “Eu acompanho as propostas dela pela televisão e posso dizer que são muito boas”.

Emocionada com o carinho recebido pelos moradores da região, durante a visita ao comércio de Cruzeiro do Sul, Nazaré agradeceu o apoio e destacou que precisa desse voto de confiança na urna. Ela quer um mandato no Senado Federal para defender o trabalhador rural e da cidade.

“Estamos apresentando propostas de trabalho, de compromisso do nosso presidente Lula também com o programa Desenrola. A gente vê muitas pessoas com problemas de crédito, problemas no banco. Às empresárias, a gente tem apresentado a proposta do Banco da Mulher, para que uma ajude a outra e assim a gente possa fazer uma sociedade mais respeitosa, mais feliz”, declarou.

Nazaré ressaltou que ajudará Jorge Viana e Marcus Alexandre no governo para trazer recursos para que o Acre se desenvolva sem entraves. “Jorge quer fazer do Acre inteiro uma zona de livre comércio, um estado inteiro que possa ter condições de tributação. Além disso, queremos reativar as obras de infraestrutura que ajudam os nossos comerciantes a trazerem seus produtos para venda nessa região por um preço melhor e com melhores condições de frete. É isso o que a gente está fazendo”, garantiu.

Por fim, o candidato ao governo lembrou que faltam apenas 8 dias para as eleições, a contar deste sábado e que a expectativa de um 2º turno é grande. “Está todo mundo confiando que vai ter o segundo turno, que a gente vai para ele e que depois a gente vai ganhar a eleição. E é para trabalhar, porque a incompetência do atual governo vai ficar como coisa do passado. Marcus Alexandre, Nazaré Araújo e eu vamos governar o Acre e trabalhar por vocês”, afirmou.

Uma vida dedicada a servir

No início da tarde deste sábado, 24, Jorge e Nazaré foram surpreendidos pela triste notícia da morte da irmã Nair Reichert, 70, diretora do Hospital do Juruá. Ela que foi responsável pela Fundação Hospitalar do Acre no governo do Tião Viana.

“Hoje perdemos nossa querida irmã Nair, que dedicou 47 anos de sua vida aos menos favorecidos, trabalhando na saúde do Acre. Desses, 15 anos foram de dedicação no Hospital Regional do Juruá. Uma grande perda. Fica em nossos corações o legado de seu trabalho e dedicação”, disse Nazaré.

Jorge recordou o trabalho humanizado realizado pela irmã Nair ao longo da vida. “Quando construí o Hospital do Juruá, pensei em dar ênfase à humanização da gestão do novo hospital e foi a ela que confiei a direção dessa que é a maior unidade de saúde do interior do Acre. Acho que acertei na minha decisão. Ela nos deixou hoje, mas ainda era, depois de tantos anos, a diretora dessa casa de saúde. Obrigada por tudo, querida amiga Irmã Nair”, despediu-se Jorge.