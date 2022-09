Tucanos querem Minoru na Câmara Federal

Depois da artilharia pesada de ataques levianos e mentirosos nas eleições de 2020, quando disputou a eleição para prefeito de Rio Branco, o ex-reitor da Ufac, professor Minoru Kinpara, busca uma vaga de deputado federal pelo PSDB. Kinpara é responsável pela maior revolução já vivenciada pela Universidade Federal do Acre, que redundou na sua ampliação e modernização.

Em 2020, o professor Minoru liderava as pesquisas de opinião pública, porém, aos poucos foi sendo minado pelos adversários que acusaram falsamente de ser comunista, a favor do aborto, bem como contrário a pautas morais que fazem o terror das eleições no Brasil nos últimos anos. Minoru é cristão há mais de 30 anos, inclusive, membro da organização Gideões Internacionais que atua em todo o mundo distribuindo Bíblias levando conforto e alento às pessoas.

Inicialmente Minoru disputou o Senado obtendo excelente votação. Em seguida disputou a prefeitura da capital. Este ano os tucanos o lançaram candidato a deputado federal. Faz uma excelente campanha. É considerado um candidato bastante competitivo. Há uma expectativa sobre a capacidade da chapa tucana em atingir os votos necessários. A direção do PSDB garante que sim.

““A política não é para mim senão o duro cumprimento do dever”. (Dom Pedro II, o imperador do Brasil)

. A campanha do médico Eduardo Veloso (União Brasil) pegou vento sob a coordenação da publicitária Charlene Lima.

. Não resta mais dúvida de que o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTA) estará entre os deputados mais votados da história do Acre.

. Nicolau não é de falar muito, mas de fazer amigos; firme na palavra e nos compromissos; alguém em que se pode confiar.

. Terá votos em todos os municípios do Acre.

. traduzindo pesquisas para votos:

. O Acre tem 580.700 eleitores; abstenções, brancos e nulos chegam a 20%, ou seja, sobram 464.000 eleitores.

. Gladson teria 250.560 eleitores; Jorge Viana 116 mil; Mara 27 mil e Petecão 23 mil votos.

. Os votos de Mara e Petecão mal elegeriam um deputado federal sendo eles candidatos majoritários.

. O MDB não crer que Mara tenha apenas 27 mil votos; nem o PSD que Petecão tenha apenas reles 23 mil votos.

. Esta é a razão do questionamento da pesquisa.

. Ou as pesquisas estão certas ou serão desmoralizadas no Brasil e no Acre.

. O PT de Lula, Jorge, Marcus e Nazaré anda eufórico com a possibilidade de um segundo turno no Acre.

. Já a coordenação da campanha de reeleição do governador crer que não.

. Pelo sim, pelo não vamos todos esperar as urnas abrirem no dia dois de outubro a tarde.

. O Macunaíma acha que uma operação paralela das urnas por militares é para tumultuar todo o processo.

. “A terra arderá em fogo”, João de Pátimos, sobre uma guerra nuclear no final dos tempos.

. Se depender do Putin…

. Xô bicho!

. Bom dia!