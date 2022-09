Ministério Público do Acre realiza vistoria no Hospital da Criança

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde, realizou neste domingo, 18, uma vistoria no Hospital da Criança, o qual está funcionando nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em Rio Branco.

Segundo o promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior, o objetivo foi verificar as condições de atendimento das crianças que foram transferidas da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após um incêndio registrado na madrugada do sábado, 17.

O Ministério Público do Acre acompanha as investigações que apuram as causas do acidente.

“A visita teve como propósito averiguar o possível impacto no atendimento das crianças que foram remanejadas, bem como aferir as ações desenvolvidas pelos profissionais da saúde. O novo local, pelo que constatamos, reúne boas condições estruturais para a continuidade do tratamento intensivo naquele hospital”, destacou Ocimar Sales Júnior.