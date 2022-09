Morre o ex-deputado federal Marcos Afonso, aos 60 anos

Educadores que atuam no Acre estiveram reunidos nesta quinta-feira, 15, com os candidatos ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e com a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) para tratar dos compromissos dos candidatos para a educação.

Entre as prioridades de Jorge Viana, ele assegurou que está reorganizar o PCCR (Plano de Cargo Carreira e Remuneração) que sofreu um destruição por parte do atual do governo.

Segundo educadores, antes o PCCR terminava do menor para o maior salário com diferença de 90%. Atualmente, esse percentual foi reduzido para uma diferença de 63,2%.

Além disso, servidores da educação destacam que essa mudança achatou a carreira gerando a perda de expectativa de direitos. Isso está, por exemplo, fazendo com que alguns profissionais da educação do Estado tenham, neste ano, uma perda de R$ 10 mil nos seus vencimentos.

Lucia Melo, educadora aposentada, fez questão de estar no ato para declarar seu apoio à Jorge, Marcus e Nazaré. Ela lembrou que acompanhou as boas mudanças que Jorge Viana e Binho Marques realizaram na área da educação pública do Acre. Destacando como pontos principais, a oferta de formação superior para profissionais da Educação.

“Agora a situação é uma tristeza. Os alunos estão voltando da escola, ou até mesmo dentro da escola sem expectativa nenhuma, o adoecimento dos profissionais e dos alunos dentro das salas de aula sem amparo alguma, sem perspectiva de melhoria. A esperança está num governo do Jorge. Porque quem já fez tanto pelo Acre, vai fazer ainda mais”, disse Lúcia Melo.

Jorge Viana reiterou que o atual governo tirou a esperança da população. O ex-governador lamentou que a Secretaria de Educação do Acre tenha passado por tantos transtornos na gestão de Cameli, sendo alvo de operações policiais.

“Nunca imaginei que o governador Gladson ia danificar e causar a morte da educação. Se não bastasse isso, o atual governo, danificou definitivamente o plano de carreira e salário dos professores e trabalhares da educação. Nós que ajudamos a construir, vamos reconstruir. Porque nós sabemos que não haverá educação de qualidade sem uma atenção especial para todos que trabalham dando aula e todos os demais servidora que compõem a educação. Educação é tudo para o bom desenvolvimento de qualquer nação”, afirmou o ex-governador.

Marcus Alexandre comentou que o ato foi um momento emocionante da campanha. “A educação muda a vida das pessoas. Eu sou o resultado disso. Estudei a vida toda em escola pública. Foi a educação que me trouxe até aqui e em reconhecimento a importância dela, temos que fazer tudo pela educação. Fiz como perfeito e quero fazer muito mais no governo, ao lado do Jorge”, concluiu o ex-prefeito.