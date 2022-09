Escolas de Cruzeiro do Sul têm aulas suspensas por falta de pagamento a educadores

O prefeito Zequinha Lima assinou, nesta quinta-feira (15), a Ordem de Serviço para as obras de reconstrução da Escola Enency Mororó, no Bairro Cinturão Verde. A empresa responsável pelos serviços deverá entrar em ação imediatamente para dar conta da reconstrução até o final deste ano.

O ato de autorização para a reconstrução da unidade de ensino, foi prestigiado por alunos, pais, servidores das escola, por secretários municipais e outras autoridades do município. O prefeito Zequinha Lima garantiu que ao longo dos últimos anos, a gestão municipal tem priorizado a melhoria da educação por meio da valorização dos profissionais e promovendo melhorias nas estruturas das escolas para garantir o conforto dos alunos e servidores.

“Tenho certeza que estamos fazendo uma verdadeira revolução na educação. Vocês que participam da gestão da Secretaria de Educação vão ficar na história, porque nunca se construiu e se reformou tantas escolas em um período tão curto de tempo como estamos fazendo. Também, nunca tinham dado tanta garantias as trabalhadores da educação em tão pouco tempo”, afirmou Zequinha.

As lideranças da comunidade teceram elogios à gestão municipal. Segundo os moradores, a prefeitura tem se preocupado tanto com a melhoria da educação no local, como também com a manutenção de ruas, os serviços de limpeza pública e com outras ações de interesse da comunidade.

“Não é novidade o serviço que fazemos, principalmente na educação. Fazemos com amor, com dedicação e da melhor maneira para servir bem as pessoas que dependem do poder público. Aqui, em breve vamos entregar mas uma escola feita com muito carinho para ficar dentro dos padrões adequados para se desenvolver o processo de aprendizagem dos com muito conforto”, destacou o secretário de educação”, destacou o secretário de educação Amarísio Saraiva”.