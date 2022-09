Flaviano diz que já cumpriu envio de recursos destinados a candidato

O deputado federal Flaviano Melo, atual presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), resolveu responder nesta sexta-feira, 2, o ofício do candidato a federal Raphael Bastos, onde solicitou informações acerca dos recursos do Fundo Eleitoral de Campanha. Segundo ele, o recurso será dividido de forma proporcional aos candidatos.

Raphael reclamou os recursos do MDB. Porém, Melo disse que até o momento a sua campanha recebeu R$ 80 mil, contudo, ele destacou que o MDB não cumpriu a questão da cota de recursos para candidatos negros. Ao todo, o partido recebeu cerca de R$ 2,5 milhões do fundo partidário para as candidaturas a Câmara Federal.

“Quanto ao direcionamento de no mínimo 1% dos recursos do FEFC para candidatos jovens previsto no art. 3º, §4º da Ata da Reunião da Comissão Executiva Nacional do MDB, é importante informar que o Notificante recebeu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor superior ao mínimo de 1% dos recursos do FEFC. 12. – Levando em consideração o raciocínio do Notificante, do valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o partido deveria transferir R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por candidatura jovem, por representar 1%. Mas, o MDB transferiu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao candidato Raphael Bastos, cumprindo, portanto, a exigência das candidaturas”, diz a nota.

Entretanto, no documento é citado que quem também receberá uma quantia maior de recursos, é o vice-governador e candidato a deputado federal, Major Rocha. “Exceção da distribuição igualitária ocorreu apenas em relação ao candidato Major Rocha que, por ser atualmente ocupante do cargo de vice-governador e ter sido eleito Deputado Federal nas eleições de 2014 com 23.466 votos, pode ser considerado caso de candidatura absolutamente viável”, diz trecho do documento.

Ao ac24horas, sem citar o excesso de Rocha, Flaviano reconheceu que, de fato, apenas sua candidatura e da deputada federal Jéssica Sales haverá um montante maior de recursos haja vista, serem ocupantes de uma das cadeiras na Câmara Federal. “Com exceção de eu e da Jéssica*, declarou.

De acordo com os dados do MDB, Flaviano e Jéssica devem receber uma verba individual de R$ 2,5 milhões. Ou seja, totalizando R$ 5 milhões. Já Major Rocha deve ficar com uma quantia na casa de um milhão de reais – dados que ainda não constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).