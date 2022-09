Cruzeiro do Sul terá transporte coletivo para a ExpoAcre Juruá até 2h da madrugada

Quem for para a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como opção a Estrada da Olivença – antiga estrada do Aeroporto e a Rodovia AC-405, que está com parte da obra de duplicação pronta e ainda com trechos em obra. A situação requer atenção especial dos motoristas e as autoridades de trânsito dizem estar atentos.

O chefe da 1° Circunscrição Regional de Trânsito, Isaías Queiroz diz que o trecho ainda em obras, entre o Sesc e a rotatória da Cohab, está sinalizado e que haverá rondas educativas das equipes da Ciretran, Pelotão de Trânsito da Polícia Militar- Peltran e da secretaria Municipal de Trânsito.

“Estamos atentos. A estrada está duplicada até o Sesc e dali pra frente até a Cohab, está em obras. Há sinalização e teremos rondas educativas para evitar problemas naquele trecho e garantir a segurança dos motoristas. Acreditamos que a Estrada da Olivença estará mais tranquila para a ida e a volta”, explica ele.

Além das rondas educativas nos locais de acesso à Expoacre Juruá 2022, o Detran, por meio da 1° Ciretran, terá na Expoacre Juruá, um estande com uma mini cidade com miniaturas de veículos que as crianças poderão dirigir, além de teatro com ênfase na educação no trânsito.