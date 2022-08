Nilson Euclides tem candidatura aprovada em chapa do PSOL

A candidata ao governo do Acre pela “Coligação Esperança”, deputada federal Mara Rocha (MDB), realizou na manhã desta terça-feira, 23, a continuidade a sua agenda de campanha: a ‘Caminhada da Esperança’, na Baixada da Sobral, região de maior concentração populacional da capital acreana – algo em torno de 90 mil habitantes. Na oportunidade, ela conversou e pediu votos a comerciantes, trabalhadores e moradores da localidade.

A parlamentar garantiu aos apoiadores que, caso eleita, deverá focar em uma gestão de valorização à saúde. Segundo ela, seu compromisso será com a reestruturação das unidades – como por exemplo, a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA) da Sobral. “Em nossa gestão vamos estruturar esta UPA da Sobral e as demais unidades de saúde para garantir médicos, exames e as condições dignas de atendimento a população”, declarou.

De acordo com a postulante ao Palácio Rio Branco, na campanha é necessário olhar com carinho a população e garantir comprometimento aos gastos públicos. “Temos que conversar com as pessoas, elas precisam saber do nosso compromisso de olhar nos olhos delas, de falar a verdade e nos comprometer em melhorar a vida dos acreanos. Nosso povo precisa saber que faremos um governo de compromisso, seriedade com os recursos públicos para que os serviços do Estado cheguem realmente até a população, principalmente as famílias que mais precisam”, assegurou.

No período da tarde, Mara se reúne com apoiadores e lideranças para falar de seu Plano de Governo e compromisso de administrar o Acre levando as ações de apoio ao produtor rural, saúde, educação, infraestrutura, além de criar as condições para qualificação de jovens e adultos com bolsas de estudos técnicos.