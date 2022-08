Porto Walter ganha sua primeira Associação Comercial

Nesta terça-feira (16), ocorreu a abertura da II Semana do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, do município de Cruzeiro do Sul, com o tema “Valorizando a identidade histórica e cultural cruzeirense”. O encontro terá palestras e muito debate, com a finalidade de alertar para a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural do município.

A abertura ocorreu no Teatro dos Náuas e teve a participação de representantes de diversas instituições e especialistas no tema, que também farão palestras durante o evento, que se encerra na próxima quinta-feira (18).

“Teremos uma primeira palestra sobre o patrimônio material e imaterial com técnicos do IFAM e da Fundação Elias Mansuor. Será ministrada também, na quarta-feira, uma palestra sobre geoglifos no Acre, outra sobre manifestações artísticas e, no último dia de evento, teremos uma palestra sobre literatura e outra sobre patrimônio histórico na arquitetura”, informou a diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município, Flávia Vasconcelos.

O secretário de cultura Aldemir Maciel, destacou que o encontro é aberto para o público em geral, que terá direito a participação efetiva nas discussões.

“A criação do Departamento de Patrimônio Histórico, possibilitou colocar em prática uma lei criada em 2016 que visa cuidar, não só do patrimônio histórico do nosso município, mas, principalmente, fazer o resgate de escrever essa história de mais de 100 anos de Cruzeiro do Sul. Então, essa segunda semana de evento, vem dar continuidade no fortalecimento do departamento e, acima de tudo, trazer continuidade no modelo de gestão implantada pela prefeitura, baseada numa relação harmoniosa entre o poder público e a sociedade civil”, destacou Aldemir.