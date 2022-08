Em Cruzeiro do Sul, ação integrada apreende mais de 120 kg de droga

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul realizou uma grande festa para celebrar o trabalho inédito que está sendo feito pelo Deracre, do Governo do Estado, numa parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, nos ramais do município. A celebração de agradecimento aconteceu neste sábado, na sede do Projeto de Assentamento Santa Luzia.

Ao todo, serão feitos cerca de 480 km de ramais em serviços que incluem: raspagem, levantamento de greide (nível da estrada), aterro, cortes de ladeiras, recuperação de pontes e bueiros e operação tapa buracos nos ramais já asfaltados. Para este ano, também estão previstos trabalhos definitivos como a colocação de ponte pré-fabricada e bueiros de concreto.

“O objetivo é dar aos moradores da zona rural a mesma atenção que é dada aos moradores da zona urbana. Onde for possível queremos fazer um trabalho definitivo, porque o produtor rural é definitivo, ele vai ficar no ramal a vida toda”, disse Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre.

Ao todo serão cerca de 15 milhões de reais em investimentos do Governo do Estado nos ramais de Cruzeiro do Sul. Quatro patrulhas mecanizadas irão atuar nos próximos meses na medida em que o clima permitir.

A prefeitura esteve junto com o Deracre no planejamento, dividindo as responsabilidades das ações que agora são executadas pelo órgão. Desde modo, a participação da prefeitura facilitou ao Deracre conhecer os locais de maior necessidade e otimizar os recursos empregados nas obras.

“Este é um momento de grande relevância na trajetória dos nossos produtores. Queremos agradecer à prefeitura e, em especial, ao governo do estado, e ao Deracre pelos esforços, dedicação, sensibilidade e flexibilidade que estão tendo com os produtores. Ano passado estávamos fechando as BR para pedir esse apoio e hoje estamos para agradecer este investimento que nunca tinha sido feito”, disse o presidente do STR de Cruzeiro do Sul, Francisco das Chagas.

“Uma festa promovida pelo STR para agradecer não é algo se vê todo dia: o sindicato que representa os produtores rurais oferecer uma festa ao governo do estado. Quero também agradecer ao governo na pessoa do Petrônio que está à frente do Deracre. É um investimento inédito em valores, máquinas, bueiras, nunca se viu tanta coisa sendo feito para a região. O maior desejo é ter o acesso de inverno a verão, aqui está sendo feito um trabalho de qualidade que precisa ser exaltado. Importante também agradecer ao governador por ter planejado e executado as ações conversando com os moradores. O que estamos vendo aqui não é promessa, é realidade”, disse o prefeito Zequinha Lima.