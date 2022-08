David Hall projeta gerar 80 mil empregos em 8 anos

O senador licenciado e candidato ao governo do Estado do Acre pela “coligação com a força do povo”, Sérgio Petecão (PSD), teve a primeira agenda de campanha nesta terça-feira, 16, adiada.

De acordo com o assessoria de campanha do candidato, estava previsto para às 8h da manhã a inauguração do comitê em Rodrigues Alves, contudo, a solenidade precisou ser adiada.

No entanto, o primeiro dia de campanha segue normalmente no Vale do Juruá, às 10h Petecão entregará o plano de governo na Associação Comercial na região. A tarde, deve ocorrer a inauguração do comitê eleitoral.