Veja o que funciona neste feriado em Cruzeiro do Sul

Em 2022, o tema do Novenário de Cruzeiro do Sul é “Nossa Senhora da Glória aqui estão teus filhos”. Este ano, como acontece em período eleitoral, muitos políticos com e sem mandato devem participar do encerramento do maior evento religioso do Acre nesta segunda-feira, 15, que é a Procissão em homenagem à Santa.

O bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul Dom Flávio Giovenale avisou que a Procissão não será lugar de manifestações político partidárias, mas disse que serão acolhidos os que vão participar do evento como cristãos e os que vão apenas para aproveitar o contato com os participantes.

“Nós acolhemos a todos, os que estiverem na Procissão como cristãos e os que aproveitarem a situação para encontrar com o povo mas não haverá campanha eleitoral. De acordo com a Legislação Eleitoral a campanha só terá início dia 16 mas independente disso, não haverá espaço para campanha nos eventos. Na Procissão poderemos citar a presença do prefeito, do comandante da PM e do governador se ele for visto no local mas sem referência à candidaturas”, cita o líder

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, ex-seminarista, já confirmou presença, bem como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, que é natural do município.

O governador Gladson Cameli, candidato à reeleição, que participa da Procissão desde criança estará no evento junto com o pai dele, empresário Eládio Cameli, e outros familiares. A vice dele, Mailza Gomes, evangélica, não o acompanhará. Ney Amorim, que disputa o senado, deverá estar ao lado de Cameli. Gladson, que casou na Catedral Nossa Senhora da Glória, também frequenta cultos evangélicos e toma Ayahuasca com os indígenas.

Outro candidato ao governo, Jorge Viana, que é Católico, segundo a Assessoria de Comunicação não estará na Procissão nem o candidato a vice Marcus Alexandre. Viana foi a São Paulo para um encontro com Lula e Marcus Alexandre ficará na capital para o primeiro dia de campanha. A candidata ao senado Nazaré Araújo estará na caminhada religiosa em Cruzeiro.

A candidata Mara Rocha, evangélica da Igreja Presbiteriana, não estará na Procissão e poderá ser representada pelo candidato a vice, Fernando Zamora. Segundo a assessoria, ela não participa de eventos religiosos em período de campanha.

A candidata ao senado, Márcia Bittar, não estará na Procissão. Ela que se diz católica e usa um terço no pescoço frequentemente, como na convenção do último dia 5 em Rio Branco, foi batizada nas águas em julho deste ano pela pastora Eliana, que tem um ministério independente. O ex-marido dela, senador licenciado Márcio Bittar, também não deverá acompanhar a caminhada religiosa. Já o senador Sérgio Petecão vai acompanhar a Procissão de Nossa Senhora da Glória.