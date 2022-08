Com perdas seguidas, setor de serviços no Acre está 4,5% menor que antes da pandemia

Em junho de 2022, o volume de serviços no Acre caiu 7,9% frente a maio acumulando, perdas de 4,6% nos quatro últimos meses. Com isso, o setor de serviços está atualmente 4,5% abaixo do nível de fevereiro de 2020, período pré -pandemia da Covid-19.

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com junho de 2021, o volume de serviços assinalou a 2ª taxa negativa do ano ao cair 11,7% em junho de 2022.

No indicador acumulado do primeiro semestre deste ano, o volume de serviços mostrou expansão de 3,6% frente a igual período de 2021. Por outro lado, o indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao passar de 13,9% em maio para 9,6% em junho de 2022, manteve a trajetória descendente iniciada em março de 2022 (18,7%). Os dados foram trabalhados a partir de pesquisa do IBGE pelo Observatório do Desenvolvimento do Acre.