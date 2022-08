Troca de equipamento deixa órgãos da Prefeitura de Rio Branco sem sinal de internet até 14 de agosto

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE) e a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública (Seplag) publicaram nesta sexta-feira, 12, nove editais de convocação para os professores aprovados nos processos seletivos simplificados, destinados à formação do cadastro de reserva.

Mais de 300 professores aprovados foram convocados para entrega de documentos e assinatura de contrato.

O certame é para a contratação temporária de professores para o projeto Aprender é o Caminho, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Especial e Ensino Regular, da rede pública estadual de educação básica, em áreas rurais e urbanas, em várias cidades do estado.

Para o Ensino Especial estão sendo convocados professores mediadores, assistentes educacionais, professores tradutores de Libras, além dos professores do Atendimento Especializado (AEE).

Na lista publicada no DOE, edição nº 13.348, consta o cargo, município, ordem de classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Para a entrega de documentos e assinatura do contrato, os candidatos deverão comparecer até segunda-feira, 22, das 7h30 às 13h30, ao Departamento de Pessoas na sede da SEE em Rio Branco, caso sejam lotados na capital, e às representações da SEE, no caso dos demais municípios.