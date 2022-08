Márcio e Márcia Bittar se reúnem com Bolsonaro em busca de apoio nas eleições

O candidato ao governo, senador licenciado Márcio Bittar (UB) e a candidata ao Senado da República, professora Márcia Bittar (PL), estiveram reunidos nesta quarta-feira, 10, no Palácio do Alvorada, em Brasília, com o presidente da República Jair Bolsonaro, também do PL, em busca de apoio para as eleições deste ano – que ocorre no dia 2 de outubro.

De acordo com a assessoria do ex-casal Bittar, durante o encontro, os políticos discutiram um plano que visa melhorar a vida dos acreanos. Além disso, Márcio e Márcia reafirmaram apoio mútuo para a reeleição do chefe do Palácio do Planalto.