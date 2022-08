Casa é incendiada na zona rural de Xapuri após dono queimar lixo no quintal

O Flamengo é o primeiro semifinalista da Libertadores 2022. Na noite desta terça-feira, 9, o Rubro-negro venceu o Corinthians por 1 x 0 no Maracanã e garantiu a primeira das quatro vagas à semifinal da competição continental.

O time de Dorival Júnior sofreu sustos no primeiro tempo, mas com gol de Pedro após passe de Arrascaeta na segunda etapa, sacramentou a classificação e agora espera por Vélez Sarsfield ou Talleres, em confronto argentino que definirá o adversário da equipe brasileira.

Com a desvantagem de dois gols, o Corinthians partiu para cima dos donos da casa e assustou em lance com Adson no começo da partida. Por sua vez, o Flamengo chegou com chute perigoso de Gabigol de fora da área aos 35 minutos. Sem muitas emoções, o jogo seguiu com o time carioca com a larga vantagem para o segundo tempo.

Mas na volta para a etapa final, o Flamengo mostrou porque é um dos melhores times do Brasil no momento. Arrascaeta invadiu a área pela esquerda e deixou Pedro na boa para empurrar, logo aos seis minutos, praticamente decretando a classificação. Ainda deu tempo de Bruno Mendez ser expulso e enterrar de vez as chances dos paulistas.

O Flamengo apenas administrou a vantagem até o fim do jogo e esperou o apito final da classificação. Ao Corinthians, restam as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. No sábado (13/8), enfrenta o arquirrival Palmeiras em jogo direto pelo título da competição nacional.