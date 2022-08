Acusado de matar trabalhador na frente do filho de 9 anos está sendo julgado no Tribunal

O deputado Neném Almeida (Podemos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nesta terça-feira, 9, para comemorar a escolha do presidente regional do Partido Podemos, ex-deputado estadual Ney Amorim, para disputar o senado da República na chapa com o governador Gladson Cameli (Progressistas).

O parlamentar relembrou a atuação de Amorim como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, destacando que sempre teve uma ótima relação com todos seus pares no parlamento, independente do partido ou posicionamento político. “Nosso presidente Ney Amorim é um político nato, tenho aprendido muito com ele desde que fui recebido no Podemos. Fico sempre impressionado com sua capacidade de receber sugestões, independente de onde elas venham. Ney está sempre construindo pontes entre as pessoas”, comentou Almeida.

No mês de abril do ano passado, o ex-deputado Amorim assumiu a presidência do Podemos no Acre. Em sua posse esteve presente a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP) e o governador Gladson Cameli. Em poucos meses de gestão, Amorim visitou e construiu uma forte base partidária junto com grandes lideranças nos 22 municípios do Estado.

“É inquestionável a memória eleitoral que nosso presidente possui em todo o estado. Em sua última campanha eleitoral, Ney saiu com 115 mil votos. Hoje vivemos uma mudança de ciclo na política acreana, e estou certo que dentre os futuros estadistas, Ney tem uma posição de grande destaque”, finalizou o parlamentar.