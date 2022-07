Marcelo Bimbi revela que passou fome e perdeu contratos após divórcio com Nicole Bahls

O idoso Antônio Moreira da Silva, 88 anos, está internado há mais de 35 dias na enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco à espera de uma cirurgia de pedra na vesícula.

Segundo informações repassadas pela filha do matriarca da família, Dangela Cortesia da Silva, 43 anos, o idoso chegou na unidade de saúde no fim de junho, contudo, a equipe médica sempre vem adiando a realização do procedimento cirúrgico. “Deu entrada no Pronto-Socorro há 35 dias. Ele estava internado para fazer cirurgia de pedra na vesícula e no Canal da vesícula, mas eles sempre adiam e não repassam informações”, comentou.

Contudo, o senhor que tem cardiopatia, hipertensão, marca-passo no coração, problema na próstata e hemorroida adquiriu Covid-19 e precisou se recuperar. No entanto, após alta médica, o cirurgião ainda não marcou a tão esperada cirurgia. “Ninguém dá um posicionamento da cirurgia, sempre dizem que sai amanhã e o amanhã que nunca chega”, ressaltou.

Na manhã desta segunda, a família alega que o sofrimento de Antônio chegou ao limite. De acordo com Dangela, os médicos aplicaram duas morfinas para aliviar as dores, porém, após mais de 12 horas, Antônio segue se queixando dos sintomas. “Temos medo da vesícula ter estourado, só Deus na causa”, disparou.

Após a denúncia da família, a reportagem do ac24horas buscou contato com a diretora do Pronto-Socorro, Dora Vitorino, porém, após diversos contatos, não obtivemos resposta.

Veja o vídeo: