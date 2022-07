Sem a presença de Gladson, Maria Ivanilde de Lima é sepultada no cemitério Morada da Paz

O Promotor de Justiça de Tarauacá, Júlio César de Medeiros, expediu nesta quinta-feira, 21, uma recomendação para que a prefeitura de Tarauacá e a Câmara Municipal promovam a exoneração de parentes de vereadores nomeados na administração pública e no parlamento municipal.

Em sua recomendação, o promotor destacou que a fragilização da independência do Poder Legislativo Municipal, pois a política da Prefeita de Tarauacá em nomear para cargos comissionados parentes de Vereadores no âmbito do Poder Executivo faz com que ela possa, com a devida vênia, através da máquina administrativa, 1 conseguir o apoio político desses vereadores.

A recomendação lembra ainda que somente vereadores declaradamente da oposição não têm parentes nomeados pelo Chefe do Executivo, o que denota a “moeda de troca” de apoio político por nomeações para cargos comissionados, funções de confiança e contratos temporários no Poder Executivo.

O promotor recomenda à prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, as exonerações de uma filha da vereadora Veinha do Valmar (PDT), uma filha do vereador Lulu Neri (PSD), três filhas e a esposa do vereador Chico Batista (PDT), presidente da Câmara de Vereadores e dois sobrinhos e um cunhado do vice-prefeito Maranguape (Confira quadro abaixo).

Já o presidente da Câmara, Chico Batista, recebeu a recomendação da sobrinha do vereador Valdor do Ó, Thayanne Aguiar do Ó e a irmã do vereador Manoel Monteiro, Maria Rosa Dourado de Oliveira.

O promotor de justiça deu cinco dias para as exonerações. Caso não haja resposta, Prefeitura e Câmara sofrerão uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa.