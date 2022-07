Preço da gasolina cai nas distribuidoras e litro pode ficar abaixo de R$ 6 no Acre

Um levantamento nacional mostra que no Acre o preço do litro da gasolina caiu R$ 1,34 nesta 3ª semana de julho. Essa queda deve aumentar nos próximos dias com a redução de R$ 0,20 no preço da Petrobras às distribuidoras.

A Petrobras anunciou essa redução nesta terça-feira (19). O reajuste será aplicado nas refinarias a partir de quarta-feira (20). O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro.

Nenhuma autoridade se manifestou publicamente até agora no Acre, mas é possível prever que, em se promovendo o ajuste, o litro da gasolina ficará abaixo de R$ 6 em muitos postos de Rio Branco e de algumas cidades do interior.

De acordo com a estatal, a redução “acompanha a evolução dos preços internacionais de referência”. Com a queda no preço do barril de petróleo, o preço de importação da gasolina também caiu.

Os preços de venda de combustíveis às refinarias pela Petrobras são um dos fatores de composição do preço final dos combustíveis, junto com impostos e fatia de distribuidoras e revendedores.

Segundo a ANP, dois postos de Rio Branco, um na Via Chico Mendes e outro na 6 de Agosto, vendem a gasolina a R$ 5,88. No entanto, há estabelecimento que comercializa o mesmo produto a R$ 7,09.