Rio Branco está em ‘estrangulamento’ da capacidade de atendimento em UBS’s e teme explosão da Covid com festividades

O Acre vive uma explosão de casos de Covid-19 nas últimas semanas. Na última segunda e terça-feira, em apenas dois dias desta semana, foram registrados 1.142 novos casos. A média diária de novos contaminados tem sido mais de 570 casos diários. O temor da prefeitura de Rio Branco é que atividades festivas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer aglomerando milhares de pessoas provoquem uma contaminação ainda maior na população.

A preocupação do município não é à toa. É que com a vacinação, os casos graves são raros, não gerando “dor de cabeça” ao estado. No entanto, as unidades básicas de saúde sofrem com a superlotação de pessoas em busca de atendimento com sintomas da Covid e em busca do exame para detectar a doença.

“Tivemos algumas semanas atrás os arraiais onde as pessoas se aglomeraram, estamos tendo agora o Arraial Cultural e ainda há a Expoacre que se avizinha. Isso é normal, a vacina chegou para proporcionar a volta dessas atividades. No entanto, estamos preocupados porque estamos chegando a um estrangulamento na capacidade de atendimento da nossa rede básica”, afirmou Jonathan Santiago, secretário em exercício de saúde.

Durante entrevista coletiva, Santiago apelou para que as pessoas se imunizem e façam uso dos cuidados necessários. “Nossa posição é que as pessoas devem ir aos eventos, mas que tomem cuidados como o uso voluntário de máscara, o uso do álcool em gel”, disse o gestor.

O Secretário de Saúde lembrou que todas as unidades da prefeitura estão fazendo os exames e atendimento da Covid-19. “Todas as unidades fazem esse atendimento. O que ocorre é que a Maria Barroso é a nossa unidade referência e só faz atendimento Covid, mas todas as outras disponibilizam o serviço. Uma outra coisa é que pedimos que as pessoas só procurem atendimento após o terceiro dia de sintomas”, explica Santiago.