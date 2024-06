Felipe Neto critica falas de Neymar sobre Defante: ‘Parece ex-Fazenda’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Felipe Neto, 36, falou sobre a confusão entre Luana Piovani e Neymar e as falas do jogador sobre Diogo Defante.

O que aconteceu

Em uma live em seu canal do Youtube, Felipe Neto respondeu um seguidor que o questionava sobre a privatização de praias. O fato se refere à PEC 3/2022, que visa transferir a propriedade do litoral brasileiro, que atualmente é da Marinha nacional, para a iniciativa privada.

Então o youtuber comentou sobre a confusão entre Piovani e Neymar, que se iniciou sobre o apoio à PEC. “Eu não sei o que está acontecendo na vida pessoal dele (Neymar). Uma coisa mudou no Neymar, antes ele se comportava como um ex-BBB e do nada ele passou a se comportar como um ex-Fazenda. Eu não sei por quê. Mas ele conseguiu piorar o comportamento dele.”

A gente tá falando de um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já produziu. Tinha que estar focado em jogar bola, focado em voltar ao seu auge. Mas aí quais são as notícias sobre o Neymar? Bate-boca com a Luana Piovani. Ai, o Diogo Defante só fez uma piada. E o Neymar publica aquele story esculachando o Diogo.

Felipe então fala sobre a piada feita pelo humorista em seu perfil no X (antigo Twitter). “Privatiza a cabeça do meu p**”, brincou Defante enquanto o jogador e a atriz protagonizavam a briga.

Neymar não gostou do comentário feito pelo youtuber e criticou-o em seu perfil no Instagram. “Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Conheceu minha intimidade com minha família e amigos e, quase todo programa, me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário”, escreveu o jogador do Al-Hilal.

“Ele xingou o Diogo de um jeito horrível”, falou Neto. “Ele (Neymar) faz uma coisa nesse post que é desumilde e feia que é se recusar a falar o nome da pessoa. É a tentativa de desumanizar quem você quer criticar, se recusa a citar o nome, como se ele fosse muito inferior. E o Diogo Defante já é ‘O’ Diogo Defante.”

É engraçado porque o Neymar soltou uma nota ontem falando que ele ‘não apoia o projeto de privatizar as praias’. Então por que ele se doeu?

Ele criticou a resposta de Neymar para Defante, chamando de “chilique de um adolescente e patético”. Neto disse que ficou irritado com a situação pelo carinho pessoal que ele tem pelo humorista e por conhecê-lo. Em seu perfil no X, Felipe escreveu: “O Defante só falou ‘privatiza a cabeça do meu p**’. Que carapuça é essa”.

O Defante não falou o nome dele. Ele falou sobre ‘privatização’. Fez uma piada sobre isso, por que aliás não só as praias estão cogitando privatizar. Neymar, você precisa se conscientizar sobre seu país. É uma situação caótia que a gente vive com esse neoliberalismo bundão no Brasil. Neymar, que não entende nada, acha que é tudo sobre ele.