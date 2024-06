VÍDEO: Fã faz pedido à Luísa Sonza e é esculachado pela cantora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um vídeo de um show de Luísa Sonza acabou dando o que falar nas redes sociais nesse sábado (1). A cantora se apresentou na noite da última sexta-feira (31), na cidade de Uberaba, Minas Gerais, com sua turnê de seu novo álbum “Escândalo íntimo”. Vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram um momento de “climão” entre a famosa e um fã.

Tudo começou quando a cantora estava interagindo com seus fãs durante um show. Pelas imagens, é possível perceber a mão de um fã segurando um celular e pedindo para que a cantora tire uma foto com ele. Sem paciência, Luísa Sonza deu um verdadeiro esculacho no jovem: “Eu não, vai curtir o show menino, para de ficar mexendo no celular”, disparou.

Luísa Sonza seguiu dando bronca em seu admirador que acompanhava seu show: “Guarda esse celular agora e vai curtir o show. Sei lá, fica bêbado, vai beijar na boca”, aconselhou a cantora. O momento não passou desapercebido nas redes sociais e internautas repercutiram: “Certíssima, hoje em dia ninguém vai pra show para curtir é só para postar para falar que foi”, apontou um.

Houve, no entanto, quem também criticasse a atitude da artista com seu fã: “Desnecessária! Se eu estou pagando para ir em seu show eu gravo, tiro foto e faço o que quiser, lógico sem atrapalhar a apresentação”, opinou um. “O ego dessa aí tá la no alto né? Ai ai falo nada viu?”, ironizou mais um internauta em seu perfil no Twitter.

Veja:

Luisa Sonza dá fecho em fã que pediu pra ela tirar uma foto com seu celular durante show:

"Eu não! Vai curtir o show menino, para de ficar mexendo no celular! Guarda esse celular agora e vai curtir o show." pic.twitter.com/h9fewBZbEp

— POPTime (@siteptbr) June 1, 2024