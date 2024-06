Fala polêmica de Matheus Nachtergaele vaza no ‘É de Casa’ e áudio é cortado; ouça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação de Matheus Nachtergaele no programa “É de Casa”, desse sábado (1), deu o que falar. O ator foi até a revista eletrônica semanal da TV Globo para falar sobre seus personagens na novela “Renascer” (Norberto) e no filme O Alto da Compadecida 2 (João Grilo). Acontece que o veterano da dramaturgia acabou cometendo uma gafe que acabou virando assunto.

Explicando, já quase no encerramento do “É de Casa”, o ator reencontrou o colega de profissão Jonathan Haagensen, que também foi ao programa para divulgar um filme. Como não se encontravam há alguns anos, Nachtergaele brincou com o amigo: “Eu que não via Jonathan desde Cidade de Deus [O filme] eu acho”, começou dizendo.

“Faz tempo mesmo. Você me abandonou”, respondeu Haagensen. Empolgado, Matheus chamou o amigo ator de “gato selvagem” e os dois se abraçaram e conversaram. Nesse momento, a apresentadora do “É de Casa”, Rita Batista, chamou uma reportagem que atualizava os telespectadores sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

Já no encerramento das notícias dadas pela repórter, uma fala de Matheus Nachtergaele acabou vazando: “Agora poderia tá fumando um cigarrinho, quando voltar, né?”, o áudio do ator veterano da TV Globo foi rapidamente cortado e a apresentadora Rita Batista tentou manter a seriedade dando seguimento ao “É de Casa”. Logo após isso, a comunicadora chamou um intervalo comercial e acabou dando risadas.

Nas redes sociais, o momento de gafe não passou desapercebido: “Vazou áudio do Matheus Nachtergaele na hora que a repórter está falando das enchentes do Rio Grande do Sul. Ele falando: eu podia tá fumando um cigarrinho a hora que voltar ne?”, disse um. “Vazou o áudio “Aí podia voltar e estar fumando um cigarrinho” na transmissão da Globo”, comentou outro.