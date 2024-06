Acreano é assassinado no estacionamento de restaurante em João Pessoa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um empresário acreano de 42 anos, identificado como Arlinson, foi assassinado na noite dessa sexta-feira, 31, no estacionamento de um restaurante localizado no bairro dos Bancários, em João Pessoa (PB). Dois homens foram detidos como suspeitos do crime.

De acordo com a TV Cabo Branco, a vítima, proprietária de um pub na cidade, conversava com alguém dentro de uma caminhonete no estacionamento do estabelecimento. Ao se dirigir para seu veículo, tiros foram disparados de outro carro em movimento, atingindo-o fatalmente.

A Polícia Militar agiu prontamente e prendeu dois indivíduos suspeitos do homicídio. Eles foram localizados em um carro na região de Mata Redonda, distrito de Alhandra, na grande João Pessoa. As motivações por trás do ato ainda são desconhecidas e estão sob investigação da Polícia Civil.