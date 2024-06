Humaitá e Rio Branco-AC entram em campo pela 6ª rodada da Série D

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste sábado (1), as equipes do Humaitá e do Rio Branco-AC voltam a jogar pela sexta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. Ambos os times buscam recuperação após derrotas na rodada anterior e estão fora do G-4.

O Humaitá, conhecido como Tourão de Porto Acre e atualmente na lanterna do grupo sem pontos, enfrentará o Manauara-AM no Estádio da Colina, em Manaus, às 14h.

Por sua vez, o Rio Branco-AC, que ocupa a quinta posição com cinco pontos, jogará contra o Porto Velho-RO no Estádio Florestão, na capital acreana, às 17h, horário local.