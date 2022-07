Chefão do DNIT garante que serviços realizados da BR-364 do Acre não serão paralisados

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Leite dos Santos Filho, garantiu ao senador Márcio Bittar que as obras de manutenção que já estão em andamento pela autarquia na BR-364 no estado do Acre não serão paralisadas.

De acordo com Santos Filho, o órgão federal tem buscado obter os recursos suplementares necessários para incrementar os serviços de manutenção na malha rodoviária federal.

“Os recursos disponibilizados para o ano de 2022 foram distribuídos de forma a permitir a execução dos serviços rotineiros de conservação da malha rodoviária federal do Acre. Assim, não há previsão de paralisação das obras de manutenção já em execução pela Autarquia”, afirmou Antônio Leite dos Santos Filho ao parlamentar acreano.

De acordo com Márcio Bittar, as notícias sobre a paralisação dos serviços na rodovia federal que circularam na imprensa acreana foram precipitadas. Ele enfatizou o posicionamento do diretor-geral do Dnit, dizendo que os serviços que já estão contratados dispõem de recursos para o ano todo e não estão correndo o risco de serem interrompidos.

Bittar também disse que um laudo técnico foi elaborado pelo Dnit, a pedido do Ministério da Infraestrutura, para que os recursos destinados à BR-364 no Acre sejam aditivados em R$ 100 milhões para que os serviços que estão sendo realizados sejam melhorados. Esse recurso, no entanto, depende de remanejamento que deverá ser feito pelo governo federal dependendo da aprovação do Congresso.

“A gente remanejando, como existe o contrato, existe a licitação, não será necessário um novo processo. Então serão R$ 100 milhões ainda esse ano direto para a obra. A previsão é de que o pedido seja feito ainda antes do recesso, devendo entrar na pauta no retorno, em agosto”, disse o senador.

Outro ponto abordado por Marcio Bittar é que o DNIT está terminando o projeto executivo para a reconstrução do trecho entre Sena Madureira e Tarauacá.

O senador evitou comentar a afirmação do empresário Jarbas Soster, da empresa SMS, que atua em dois trechos da rodovia, de que não há mais recursos para as obras e que cerca de 200 trabalhadores serão demitidos.

“Eu quero ajudar e não entrar em polêmicas. Ele está sendo precipitado”, concluiu.