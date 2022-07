Setor de serviços do Acre registra maior crescimento do país em maio

O preço médio da tarifa aérea para voos entre o Acre e outros Estados ficou em R$1.198,45 em abril, a maior do País no período. Os dados foram atualizados dia 8 de julho pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A menor tarifa foi encontrada no Espírito Santo (R$548,21).

A tarifa do Acre ficou 35,1% mais cara em abril diante dos preços médios praticados em março, segundo a Anac. Já em comparação aos últimos 12 meses (abril/2022-abril/2021) o reajuste é de 97,4%.

No País, o preço médio da tarifa aérea doméstica comercializada nos primeiros quatro meses de 2022 manteve a tendência de elevação, atingindo o patamar de R$ 580,41, com alta de 21,52% na comparação com o mesmo período de 2019, que antecedeu a pandemia de covid-19.

O querosene de aviação (QAV), combustível que teve peso de 36% na planilha de custos das empresas aéreas nos primeiros meses do ano, acumulou uma alta de 96,7% no período, quando comparado com os preços praticados entre os meses de janeiro e abril há três anos.

O Procon do Acre está atuando para reduzir o impacto dos aumentos no bolso do usuário. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já notificou as empresas que atuam no Estado.

Apesar da elevação do valor médio da tarifa aérea doméstica, 33% dos bilhetes aéreos foram comercializados com valores abaixo de R$ 300,00 no primeiro quadrimestre do ano. No cômputo geral de todas as passagens aéreas vendidas no período, 58% custaram até R$ 500,00. Os bilhetes mais caros, acima de R$ 1.500,00, representaram somente 6% do total.

Os indicadores completos de tarifas aéreas do transporte aéreo brasileiro são atualizados de forma mensal e podem ser acessados no portal da ANAC na internet.