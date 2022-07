Agentes de Endemias e Comunitários recebem pagamento retroativo nesta segunda-feira

Vivendo momentos distintos dentro da competição, os dois representantes acreanos no Campeonato Brasileiro da Série D foram derrotados neste domingo, 10.

No estádio da Colina, em Manaus, capital do Amazonas, o Rio Branco acabou sendo derrotado no final do jogo, quando Ivan aos 40 minutos marcou o gol da vitória do Tufão. Apesar da derrota, o Rio Branco permanece na vice-liderança do grupo e já está classificado para a última fase.

Já na capital acreana, o Humaitá, sem chances de classificação, perdeu mais uma. Dessa vez, para o Porto Velho. O jogo ficou equilibrado até os 21 do primeiro tempo, quando o time rondoniense marcou dois gols em um minuto. Primeiro com Ian, depois com Roberto. Ainda no primeiro tempo, Fernandinho descontou para o Tourão de Porto Acre em cobrança de pênalti. No segundo tempo, Paulo aproveitou bobeada do goleiro Rodrigo e empatou o jogo. Só que aos 37 minutos, em contra-ataque, Ramon fez o terceiro do Porto Velho. Nos acréscimos, o goleiro Marcão, do Humaitá, foi para área tentar o cabeceio, no rebote, sem goleiro, Betinho fez o quarto e último do Porto Velho.

O time rondoniense ainda tem chances de classificar, mas depende do resultado de São Raimundo (RR) e Trem do Amapá, que jogam na noite desta segunda-feira, 11. A última rodada da fase de classificação acontece no próximo domingo, às 15 horas.