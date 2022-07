Polícia caça gangue do Pix que fez família de refém durante assalto para roubar dois carros

No último dia 12 de junho, o ac24horas publicou uma matéria na qual a catadora de lixo Maria das Graças Rodrigues Monteiro, de 47 anos, denunciava um faccionado da região do Conjunto Tucumã de ter furtado todas as latinhas de cervejas que havia juntado durante o dia de trabalho. A atitude do homem que é usuário de drogas e que também cata latinhas deixou dona Graça revoltada e sem o dinheiro do almoço de domingo, que seria comprado com a venda das latas furtadas.

Maria das Graças recebeu o apoio de moradores da região do Conjunto Tucumã e Rui Lino, onde é muito conhecida por seu trabalho diário nas ruas. No entanto, o que a deixou muito feliz foi o fato de a reportagem fazer com que encontrasse uma irmã que não via há 40 anos. “Nós fomos separadas ainda crianças devido a separação de nossos pais, que também nos separaram. Vocês me proporcionaram a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Sou só felicidade. Muito obrigado”, comentou Maria das Graças.

De acordo com Graça, a família morava no seringal quando os pais se separaram em 1982, há exatos 40 anos. Ela tinha sete anos e a irmã bem menos. Com a separação, foi morar com a mãe e logo mudaram de endereço, terminando por morar em Rio Branco, mas nunca mais viu a irmã.

No dia 12 de junho, após a publicação da matéria, a irmã leu a reportagem e ao perceber que a denunciante tinha o mesmo sobrenome que o seu, não teve dúvida em procurá-la. “Foi um encontro emocionante e que me fez esquecer todos os problemas, e olha que são muitos”, comentou.

Maria das Graças afirmou que vem sendo ajudada pela irmã, que agora só quer curtir o momento e poder estar ao lado dela. A vítima voltou à rotina e a única coisa que mudou foi que agora ela tem um carrinho para colocar o lixo catado, que ganhou de uma conceituada rede de supermercados.

Graça pode ser vista pelas ruas do Conjunto Tucumã, Rui Lino e adjacências. À noite é a responsável pela limpeza das mesas e da área do arraial da comunidade, sempre com o sorriso amigo, disposta a ajudar o próximo. Hoje, domingo (10), quando a maioria das famílias está em casa descansando, Maria das Graças está nas ruas ganhando o pão de cada dia – dela, dos filhos e da mãe.