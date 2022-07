Casos de Covid mais que dobram em 2 dias e escolas suspendem as aulas no Juruá

O palco do melhor carnaval do Acre será totalmente reconstruído. Orçada em R$ 3,7 milhões, recursos fruto de uma parceria entre Estado e Município, a obra para a construção do sambódromo de Mâncio Lima, na Alameda das Águas, recebeu a visita técnica do Prefeito Isaac Lima e do Secretário de Estado de Infraestrutura Cirleudo Alencar, nesta quinta-feira, 7.

A estrutura vai receber quatro quiosques, restaurante, arquibancada, palco de shows e portal de entrada. Prevista para ser entregue no início de 2023, o espaço será referência na geração de renda, no acolhimento aos turistas e ribeirinhos e deve comportar cerca de 20 mil pessoas.

O titular da Seinfra destacou que o espaço vai fomentar o turismo local e garantir emprego e renda para mais de 200 famílias.

“Somos uma gestão que visa, sobretudo, o desenvolvimento de todas as regiões acreanas, dando apoio técnico e financeiro aos municípios. Essa é uma obra que mostra compromisso que temos com a geração de emprego e renda”, ratificou Alencar.

Isaac Lima reforçou os agradecimentos ao governo pela parceria que trouxe prosperidade à região mais ocidental do país.

“Mâncio Lima será o primeiro município no Acre a ter um sambódromo para a realização do Carnaval e outros eventos culturais. A população se sente dignificada e feliz por este outros investimentos. Com a nova Alameda das Águas, estaremos prontos para melhor receber visitantes de todo o Brasil e do mundo para viver a experiência do melhor carnaval do Estado e ter acesso ao Parque Nacional da Serra do Divisor”, afirmou o prefeito.

Governo investe mais R$ 3,4 milhões em melhorias de ruas em Mâncio Lima

A malha viária urbana de Mâncio Lima será totalmente revitalizada. A garantia se deu durante visita técnica à obra de construção do sambódromo. Com investimento na ordem de$ 3, 4 milhões do governo, serão construídos calçadas e meio-fio, garantindo mais segurança para os pedestres.

Prestigiaram a visita técnica à obra a população, a vice-prefeita Ângela Valente, os Vereadores Renan Costa, Mazinho e Zeca Pentecostes, secretários municipais, representantes de instituições estaduais e técnicos da Prefeitura.