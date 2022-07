Curso gratuito ensina a se preparar para buscar emprego

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito com conteúdos voltados para o mercado de trabalho, do Instituto Coca-Cola. As aulas abrangem construção de currículo, comportamentos durante entrevistas de emprego, planejamento de carreira, dentre outros tópicos. Totalmente on-line, os inscritos têm acesso aos vídeos por meio do aplicativo WhatsApp. As inscrições devem ser feitas no site do programa.

Até o preenchimento das vagas, podem se inscrever estudantes com idades entre 16 e 25 anos que moram em comunidades urbanas de baixa renda, que já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio.

O conteúdo será abordado em 11 videoaulas curtas e objetivas, focadas em temas do mundo do trabalho. Os participantes terão até 4 semanas para assistir às videoaulas e fazer as atividades práticas. Ao final do curso, poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrar nas comunidades de vagas do programa.

A iniciativa faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de cidadãos com idades de 16 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Desde o início de sua implementação, em 2009, o programa já impactou mais de 300 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país e do Distrito federal. Do total de beneficiados, mais de 80 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Outros cursos gratuitos

Na internet é possível encontrar muitos cursos gratuitos de qualificação oferecidos por diversas instituições de ensino. Se você está em busca de oportunidade no mercado de trabalho ou quer se especializar em diversas áreas de atuação com descontos, programas de inclusão educacional, como o Educa Mais Brasil, oferecem bolsas de estudos em parceria com instituições de ensino de todo o país. Para acessar as oportunidades, visite o site do programa e veja as vagas disponíveis na sua região.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil