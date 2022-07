Bocalom aguarda subsídio de R$2,5 bilhões ao da PEC emergencial para manter transporte coletivo

Depois da repercussão do crime de vandalismo, onde um homem não identificado derrubou a estátua do líder seringueiro Chico Mendes, no memorial da Praça Povos da Floresta no último fim de semana, no centro de Rio Branco, o governo tomou providências e ergueu o monumento no início da noite desta segunda-feira, 4.

Em nota, o governo afirmou que a Polícia Civil do Acre, ao tomar conhecimento do crime praticado contra o patrimônio público que envolveu a estátua de Chico Mendes, tomou as devidas providências legais que tocam o caso, com procedimento investigatório e perícia no local. “Vale ressaltar que, imediatamente, uma equipe esteve no local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”, diz.

Ainda hoje, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou o trabalho de recuperação da estátua e do memorial. O serviço de base em alvenaria deverá ser concluído até a próxima sexta-feira, 8.

O assunto gerou revolta, tanto que a filha do ambientalista, Ângela Mendes, divulgou um vídeo nas redes sociais, no sábado, 2, solicitando providências do poder público – que foram tomadas apenas nesta segunda, três dias após o ato criminoso contra o patrimônio público.