Indígenas ganham oportunidade de curso gratuito oferecido pela Embaixada dos EUA

A assessoria do governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou na noite desta quarta-feira, 29, que a ex-esposa do senador Márcio Bittar (União Brasil), professora Márcia Bittar (PL) foi a escolhida para compor a chapa majoritária do chefe do executivo como pré-candidata a vice – deixando assim, sua pré-candidatura ao Senado da República.

A decisão ocorreu após uma reunião definitiva com 9 dirigentes de partidos aliados que compõem a base governista. Entre eles, líderes do Partido Liberal, União Brasil, Republicanos, Patriotas, Solidariedade, PSDB, Brasil 35 e Democracia Cristã nas dependências do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB). “Após aceitação e aprovação do governador Gladson Cameli, selaram o nome de Marcia Bittar como pré-candidata a vice-governadora na chapa majoritária à reeleição de Gladson Cameli ao Governo do Estado”, diz a nota assinada pela jornalista Silvania Pinheiro.

O acordo visa pacificar o clima entre os aliados de Cameli. “Compreenderam a necessidade de fortalecimento da gestão estadual, garantindo assim a continuidade de um governo democrático e compromissado com a dignidade e o progresso do Acre’.

Após a decisão do seu vice, Gladson deverá buscar apoio de mais partidos que desejam compor a chapa majoritária nas eleições deste ano. “Mais uma vez, Gladson Cameli reafirmou sua disposição em dialogar com todas as siglas partidárias e aqueles que pretendem lhe ajudar a continuar servindo ao povo acreano com dedicação, honra e justiça, buscando, sobretudo, desenvolvimento e justiça social para as famílias acreanas”, encerrou.