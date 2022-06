Tenente-coronel aposentado da PM é preso ao transportar quase 70 quilos de cocaína no Acre

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão do tenente-coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre, Moisés da Silva Araújo, e na apreensão de quase 70 kg de entorpecentes na da tarde dessa quarta-feira, 8. A prisão e apreensão das drogas aconteceu no km 40, no trecho entre os municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre. A PRF apreendeu também 18kg de entorpecentes em outra abordagem.

A Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que dois veículos estariam transportando drogas da organização criminosa Comando Vermelho na BR-364, do município de Cruzeiro do Sul com destino à Capital.

A primeira apreensão de drogas aconteceu no km 160, onde um veículo Ford Ka foi abordado numa barreira policial montada na BR-364. Duas pessoas foram presas e dentro de um compartimento no carro foi encontrado 11,2 kg de pasta a base de cocaína e 6,86 kg de cocaína, totalizando 18,06 kg de entorpecentes. Os traficantes foram encaminhados a Polícia Federal em Rio Branco.

Já a segunda ocorrência aconteceu por volta das 14h, onde um veículo modelo Saveiro de cor branca foi avistado em alta velocidade. Duas pessoas se encontravam no carro, um deles o tenente-coronel Moisés Araújo. Foi dada voz de parada, porém o motorista desobedeceu. Foi feita uma perseguição e durante a ação, um dos pneus do veículo foi estourado. O carro parou e um traficante fugiu pela por uma área de mata. O major da Polícia Militar permaneceu no carro e foi preso.

Durante busca veicular, foi encontrado entorpecentes no local. O carro foi colocado em um guincho e encaminhado até a sede da Polícia Rodoviária Federal, onde os policiais fizeram uma busca mais minuciosa e encontraram no carro aproximadamente 70 kg de cocaína pura.

Foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e Moisés Araújo foi encaminhado a sede da Polícia Federal em Rio Branco para os devidos procedimentos.

Moisés relatou aos Policiais Rodoviários Federais que pegou uma carona em Cruzeiro do Sul e não sabia que o veículo transportava entorpecentes.