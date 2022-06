Inscrições para a Cavalgada da ExpoAcre 2022 começam dia 20 de junho

A partir do dia 20 de junho estarão abertas as inscrições para as categorias cavalo, quadriciclo e comitiva da Cavalgada da Expoacre 2022. O evento abre oficialmente a semana de feira no dia 30 de julho. As inscrições vão até o dia 29 de julho, das 8h às 12h, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, localizada no antigo Hotel Pinheiro, no centro de Rio Branco.

Quem pretende ir a cavalo precisa apresentar cópia do RG do responsável pelo animal, carteira de vacinação de influenza do animal, Guia de Transporte (GTA), exame de anemia infecciosa equina (AIE) e exame de mormo.

Quem vai de quadriciclo precisa apresentar cópia do RG do condutor ou do proprietário. Quem vai se inscrever como comitiva precisa apresentar cópia do RG do representante legal do grupo e memorial descritivo da estrutura física para a comitiva.

A vistoria dos caminhões e trios utilizados na comitiva será realizada dos dias 26 a 29 de julho, no estacionamento da Arena da Floresta. É necessário apresentar a Unidade Fiscal Padrão (UFP) expedida pelos Bombeiros.