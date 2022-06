Acre não registra novos casos ou mortes por Covid-19 neste domingo

A pesquisa do instituto Perfil, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), revelou que 67% das população acreana aprova o governo de Gladson Cameli.

De acordo com os números divulgados, 31,9% dos entrevistados avaliam o governo como bom, já 22,7% consideram a gestão Gladson como regular para mais, enquanto 12% consideram a atual administração como ótima.

Já quem discorda do governo, 17,4% acham que o governo é regular para menos, o que é considerada avaliação negativa. Outros 10,2% consideram a gestão como péssima e 5,8% avaliam como ruim, totalizando 33% de avaliação negativa de Cameli.

As principais áreas de atuação do governo também foram avaliadas. Na saúde, 46,9% acham que o setor está do mesmo jeito, já 33.9% consideram que a saúde melhorou e 19,2% dizem que com Gladson a saúde acreana piorou. Na segurança pública, 43% consideram que melhorou. Do mesmo jeito da gestão passada é a opinião 39,8% e piorou é a opinião de 17,2% dos entrevistados. Na abordagem em relação à educação, a pesquisa revela que 40,9% consideram que está do mesmo jeito. Quem acha que melhorou é quase o mesmo número 40,7% e ficou pior é a opinião de 18,4% dos entrevistados.

Bolsonaro tem 57% de aprovação

Apesar de um índice de aprovação menor do que Gladson Cameli, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, também é aprovado pela maioria dos entrevistados na pesquisa. Para 57% da população ouvida, o governo federal é bem avaliado, enquanto 43% desaprovam a gestão.

O governo é aprovado por 24,7% que o consideram bom, 16.5% ótimo e 15,4% que avaliam a gestão como regular para mais. A avaliação negativa vem de 21,3% que acham a gestão Jair Bolsonaro péssima, para 15,6% o governo é avaliado como regular para menos e 6,5% o consideram ruim.

A pesquisa do Instituto Perfil foi realizada entre os dias 24 e 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no estado do Acre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04020/2022.