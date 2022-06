Sem presença de Bittar, presidente do União Brasil oficializa Alan Rick pré-candidato ao Senado no Acre

Aconteceu na noite desta terça-feira, 31, em Brasília, evento da Executiva Nacional do União Brasil, onde participaram as principais lideranças nacionais do partido, para o lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar, à Presidência da República.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas a Executiva Nacional do partido já decidiu sobre o apoio oficial a pré-candidatura do Deputado federal Alan Rick, ao Senado no Acre.

O martelo foi batido na semana passada diante dos números de Alan Rick nas pesquisas apuradas pelo partido, e referendada pela declaração do governador Gladson Cameli que indicou Alan Rick como seu companheiro de de chapa majoritária.

Curiosamente, o Senador Márcio Bittar, que preside o União Brasil no Acre, mas que trabalha pela candidatura da sua ex-esposa Márcia Bittar (PL) ao Senado Federal, não compareceu ao evento do próprio partido em Brasília.