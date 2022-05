Prefeito Isaac Lima, do PT, diz que fará campanha para reeleição de Gladson

Cumprindo agenda no aniversário de Mâncio Lima, onde o prefeito petista Isaac Lima, declarou apoio à reeleição dele, o governador Gladson Cameli, disse que terá apoio de outro gestor municipal do Partido dos Trabalhadores. Citou Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, mas não foi especifico com relação à Fernanda Hassem, de Brasiléia.

Cameli disse que, por enquanto, tem apoio de 17 dos 22 prefeitos do Acre mas que vai avançar em busca de parcerias políticas.

“Se não estiveram me enganando, estou fechado com 17 dos 22 prefeitos do Acre para minha reeleição de governador e esse número deverá aumentar”, pontuou o governador sem nominar os gestores municipais que estão “fechados” com ele nem os 5 que por enquanto, não o apoiam.

Issac Lima, disse que apoia Cameli por causa dos grandes investimentos do governo do Estado no município. São cerca de R$ 15 milhões este ano. Meu partido não se manifestou e não tem candidato a governador. Aqui eu, a vice prefeita Ângela Valente, os vereadores e a população apoiaremos o Gladson, que tem sido um grande parceiro e nos ajudado muito na gestão de Mâncio Lima”.

A declaração do governador Gladson Cameli ao ac24horas sobre o apoio de 17 dos 22 prefeitos do Acre, foi dada durante o aniversário de 45 anos de Mâncio Lima. Com ele no município estavam além se secretários, 4 deputados estaduais: o presidente da Assembleia legislativa, Nicolau Junior, Luís Gonzaga, Luís Tchê e Manoel Moraes. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que nasceu em Mâncio Lima, também esteve no aniversário de 45 anos do município.