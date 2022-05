Mais de 6 mil hectares foram desmatados no Acre de janeiro a maio

O Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (Labgama) da Universidade Federal de Acre (UFAC) – Campus Floresta em Cruzeiro do Sul – divulgou nesta sexta-feira (27) a primeira análise do ano dos alertas de desmatamento no Acre.

Os principais dados destacados no atual relatório são:

– 6.100 hectares de alertas de desmatamento de janeiro a 22 maio de 2022;

– Os alertas de desmatamento concentraram-se, até o momento, nos municípios de Feijó, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco;

– O maior alerta do desmatamento identificado foi de 230 hectares em Feijó;

– A região do Projeto de Assentamento (PA) Santa Luzia em Cruzeiro do Sul, onde já foram identificados mais de 400 hectares em alertas, chama a atenção;

– 2021 foi o ano mais crítico em 18 anos;

– Os alertas de abril/2022 são os maiores entre os anos de 2015 e 2022.

O mapeamento dos alertas de desmatamento utiliza imagens do satéliteSentinel2, Landsat e Cbers Mux, com polígonos desenhados por interpretação visual comparando imagens desde outubro/2021 até o presente.

O objetivo, segundo os pesquisadores responsáveis pelo trabalho, é complementar os dados dos alertas e indicar onde pode haver um desmatamento (florestas derrubadas sem ser queimada).