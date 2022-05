Por crise financeira, Zequinha reduz seu salário, de vice e secretários por tempo indeterminado

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, decretou Situação de Anormalidade Financeira no município. O Decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 24 e ao lado de seu vice, Henrique Afonso, e dos secretários, Zequinha deu entrevista coletiva onde anunciou a redução de 10% do valor bruto do salário dele, do vice, dos secretários municipais e dos 230 cargos comissionados da prefeitura por tempo indeterminado.

O gestor municipal determinou ainda a contenção de gastos com energia elétrica em todas as secretarias e seus anexos como escolas, postos de saúde e outros setores externos, sem interromper a normalidade da execução dos serviços públicos e proibiu a elevação de gastos de qualquer natureza.

De acordo com o prefeito, o objetivo é economizar para não comprometer a folha de pagamento dos cerca de 4 mil funcionários, pagar fornecedores, não demitir, manter os serviços essenciais e não parar o serviço de infraestrutura nos bairros de Cruzeiro do Sul.

“O Decreto visa o equilíbrio financeiro da prefeitura e a prioridade é manter o pagamento em dia dos servidores e fornecedores e manter os empregos. Vamos reduzir nosso salário do vice, secretários e cargos comissionados e só com os comissionados vamos economizar R$ 300 mil mensalmente”, citou o prefeito lembrando que assim que assumiu reduziu o número de cargos comissionados garantindo economia de R$ 1 milhão por ano.

Dívidas desde 2016

Zequinha Lima afirma ter recebido uma enxurrada de ações e cobranças de dívidas feitas desde 2016, como da Receita Federal e INSS que soma R$ 200 milhões, de precatórios de R$ 5 milhões e de empréstimos, de R$ 300 mil mensais.

“E somado a tudo isso, segundo a Sefaz, os municípios tiveram perda de cerca de R$ 8 milhões este ano. Aqui no município para se ter uma ideia dos R$ 6 milhões de IPTU que deveríamos ter arrecadado no ano passado , só conseguimos R$ 1,5 milhão. E esses serviços essenciais da prefeitura, como coleta de lixo, iluminação e outros, só são executados com recursos próprios. Então precisamos que a sociedade também colabore e pague seus impostos. Esse Decreto é por tempo indeterminado até que a situação econômica do município tenha uma melhora e nós possamos inclusive atender a justa reivindicação de reajuste dos servidores “, afirma.

Quilômetros a menos de asfalto este ano

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso destaca que o município cresceu muito, impulsionando a demanda por serviços públicos. ” A prefeitura precisa acompanhar esse crescimento do município com a oferta de serviços e equilibrar isso com a elevação dos preços e controle das finanças. Vamos fazer esse esforço para chegar em 2023 com a prefeitura saneada “, atestou.

Ano passado, segundo a prefeitura, foram asfaltados 5 quilômetros de ruas em Cruzeiro do Sul com investimento de R$ 1, 4 milhões.

Este ano, de acordo com o prefeito, com os mesmos recursos será possível fazer pouco mais de 3 quilômetros de asfalto devido ao aumento dos preços de material de construção, combustível, asfalto e outros insumos. ” A inflação corroeu o valor dos recursos, mas vamos seguir com o asfaltamento das ruas por meio do Convênio com o governo do Estado assim que o verão se firmar”, concluiu.