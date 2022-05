Porto Walter conclui reformas e entrega oitava escola na zona rural

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, e seu vice, Guarsônio Melo, entregaram nesse domingo, 15, uma escola na Comunidade Foz do Natal, no Alto Juruá, zona rural do município.

A escola leva o nome de Raimunda Pereira Fernandes, professora que dedicou toda sua vida aos avanços da Educação na zona rural com 35 anos de serviços prestados no município. A inauguração marca a conclusão das reformas e melhorias de todas as escolas do Beiradão do Alto Juruá, com ordens de serviços expedidas este ano.

“Estamos inaugurando a escola da Foz do Natal, que é a oitava construída em nosso mandato. Também recuperamos todas da zona rural e urbana para o início do ano letivo. Meu vice-prefeito e eu estamos de mãos dadas, junto dos nossos vereadores e garanto, que outros benefícios virão”, disse o prefeito.

Também estiveram presentes familiares da homenageada, a Coordenadora do Núcleo da SEE, Fabiana Pedrosa, e os vereadores Robson Rodrigues, Rosildo Cassiano, Cleide Silva, Nego do Temista e Belo.

Os investimentos feitos pela prefeitura na Educação ao longo de um ano e quatro meses de gestão do prefeito César Andrade, resultaram em construção e reformas de escolas, instalação de internet e Wi-fi nas Unidades de ensino, processos seletivos para contratar professores, abono salarial e reajuste do Piso do Magistério.